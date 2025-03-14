Марина Хлебникова назвала альтернативный гимн России

Певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» выразила мнение, что культовая «Песня про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука» по своему смыслу отлично подошла бы в качестве гимна современной России. Она также выразила мнение, что многие современные треки не становятся хитами из-за своей «недоступности».

«Легенда и гений Александр Сергеевич Зацепин однажды дал мне совет. Моя песня «Дожди, косые дожди» — это его песня. Как-то я приехала к нему домой и спросила: «Что нужно, чтобы песня долго жила?» Он ответил: «Марина, вы музыкант и должны понимать — для того, что ваша песня понравилась большинству людей, она должна быть понятна 99% ваших слушателей. А 1% в мелодии должна занимать ваша оригинальность. И если вы эти условия выполняете, песня будет звучать долго». Помните песню Зацепина «А нам все равно»? Это же просто гимн России! Нам санкции вкрутили, а мы им песенку про зайцев! Вот так и получается. И я считаю, что он дал мне очень правильный совет. Если хотите успеха, будьте доступными. Иногда я слушаю что-то модное и не понимаю, про что это. А я ведь вхожу в эти 99%», — отметила артистка.

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