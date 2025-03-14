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Марина Хлебникова объяснила смысл песни «Чашка кофию»

Певица Хлебникова призналась, что не верила в успех песни «Чашка кофию»
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Evguenii Matveev/Global Look Press

Певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» рассказала, о чем на самом деле ее популярная песня «Чашка кофию».

«Ее ужасно ругали, говорили: «Что за песня такая глупая?» А она выстрелила. В чем ее магия? Может быть, в том, что она с юмором, с хитринкой, с подковырочкой. Там же о чем? Я тут «как пчелка тружусь», а ты, что, сейчас с другой пойдешь? А то, что я «по-настоящему спою новую песню», — это же не про то, что песню спою, а про то, что пока ты молодой, гуляешь и страдаешь ерундой, я на месте не стою, и если ты меня сейчас упустишь, то ты свою женщину так и не найдешь», — поделилась певица.

Она также призналась, что изначально не видела в песне потенциал стать вневременным хитом: «[Думала ли, когда впервые ее исполняла, что песня станет хитом на века?] Не было такого. Чтобы понимать, нравится ли людям песня, я всегда старалась исполнить ее на концерте и посмотреть, как люди на нее отреагируют. «Чашка кофию», даже когда она еще не встала на ножки, очень нравилась зрителям на концертах. А потом она больше года стояла на первых местах хит-парадов».

Полное интервью с Мариной Хлебниковой читайте здесь.

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