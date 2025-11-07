На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Концертный директор Хлебниковой ответил на сообщения о проблемах с костями артистки

Концертный директор Хлебниковой опроверг слухи о проблемах со здоровьем певицы
true
true
true
close
Anatoly Lomohov/Global Look Press

Концертный директор Марины Хлебниковой Данила Прайс в беседе с изданием «Абзац» опроверг слухи о проблемах со здоровьем артистом.

Прайс назвал фейком слухи о повышенной хрупкости костей артистки. Он отметил, что это не первый «вброс», который делает издание, распространяющее информацию о проблемах со здоровьем Хлебниковой.

Концертный директор уверил, что певица чувствует себя хорошо и не испытывает трудностей при работе.

«У Марины вчера вышел клип, у нее концерты каждую неделю, поэтому я что-то не очень понимаю фразу «решилась все-таки выступить на концерте». У нее концерты каждую неделю. Лучше бы написали про то, что у нее вчера клип вышел. Или про то, что она готовится к большому сольному концерту», — заявил Прайс.

7 ноября Telegram-канал Mash заявил, что Марина Хлебникова даст концерт якобы вопреки запретам врачей. По данным издания, незадолго до концерта исполнительница хитов «Чашка кофею» и «Дожди» жаловалась врачам на боли в суставах и онемение ног.

Ранее сообщалось, что Митя Фомин может получить штраф за неоказание медицинской помощи.

