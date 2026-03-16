Экс-солистка SEREBRO раскрыла, как поддерживает себя в форме

Певица Серябкина призналась, что в гастролях ей сложно соблюдать диету

Певица Ольга Серябкина раскрыла в интервью «Леди Mail», как ей удается поддерживать себя в отличной форме.

По словам Серябкиной, сохранять хорошую фигуру ей удается с помощью диет, занятий спортом и косметологии.

При этом певица поделилась, что гастроли всегда сбивают ее с правильного режима. Исполнительница назвала эти обстоятельства большим минусом работы артиста.

«На гастролях очень трудно поддерживать диету и занятия спортом, потому что график абсолютно другой. Поэтому стараюсь балансировать этот момент, когда я дома», — рассказала Серябкина.

До этого Ольга Серябкина заявила, что ей нравится конкуренция, которая сейчас существует в музыкальной индустрии. По мнению певицы, музыкантам следует создавать качественный материал и следовать собственному стилю. Исполнительница добавила, что также нужно следить за тем, что сейчас в тренде, и стараться оставаться актуальным.

Ранее Ольга Серябкина объяснила, почему отказалась от роли в театре.