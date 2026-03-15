Катя Лель заявила, что инопланетяне забрали ее песню

Певица Катя Лель: пришельцы перезагрузили сознание людей песней «Мой мармеладный»
Певица Катя Лель заявила в Telegram-канале, что пришельцы забрали ее хит.

По мнению Лель, инопланетяне забрали трек «Мой мармеладный», чтобы перезагрузить сознание человечества.

«Взяли они «Мармеладного» для того, чтобы прогрузить сознание новой энергией во всем мире. Это было наглядно в 2023 году. Это необъяснимый факт. 100 млн просмотров в день и впервые в тройке лидеров Spotify на русском языке, обогнав Taylor Swift», — поделилась артистка.

Лель считает, что таким образом пришельцы готовят к тому, что русский станет мировым языком.

В 2023 году песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная в 2004-м, стала хитом в соцсети TikTok — иностранцы одевались в меховые шапки и шубы, изображая русский стиль, и танцевали под хит 2004 года.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Ранее сообщалось, что Катя Лель отправляется за «сакральной энергией» в Тибет.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
