В Госдуме хотят запретить «Рэмбо»: «Заставим Голливуд снимать хорошее кино о России»

Депутат Марченко предложил запретить показывать фильмы со стереотипами о россиянах
Anabasis N.V.

Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что хочет запретить выдачу прокатного удостоверения иностранным фильмам с оскорбительными стереотипами о россиянах и России. О своем законопроекте он рассказал в беседе с ТАСС.

Марченко внесет законопроект в надежде изменить закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Он предлагает запретить прокат фильмам, содержащим «оскорбляющие вещи, уничижающие, ложные стереотипы, унизительные для нас».

К примеру, продолжил Марченко, запретить стоит боевик «Рэмбо», в котором показано «жестокое и бесчеловечное» отношение советских военных к мирному населению и способность главного героя в одиночку справиться с советским военным гарнизоном.

Критике депутата подвергся и криминальный сериал «Клан Сопрано», формирующий, по мнению Марченко, мифы о русской мафии и русских девушках.

«Вот это все, по моему мнению, нужно запретить у нас в стране к показу. Тем самым мы заставим Голливуд и западные компании, чтобы они производили и снимали хорошие фильмы о России и российском народе», — заключил депутат.

Накануне в Минкультуры объяснили отказ «Нюрнбергу» в прокатном удостоверении.

Ранее Долина оценила идею убрать иностранное слово из «Иванушек International».

 
