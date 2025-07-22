На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адам Сэндлер показал подросших дочерей от жены-модели

Актер Сэндлер вышел на публику с дочерьми-подростками
true
true
true
close
Roy Rochlin/Getty Images

Актер Адам Сэндлер вышел на красную дорожку нью-йоркской премьеры своего нового фильма «Счастливчик Гилмор 2» в сопровождении 50-летней жены-модели Джеки и двух дочерей-подростков, 19-летней Сэди и 16-летней Санни. Об этом сообщает издание People.

Сэндлер появился на мероприятии ярко одетым: в рубашке с узором, шортах лососевого цвета и бело-синих кроссовках.

Джеки выбрала для этого вечера длинное черное платье Giambattista Valli с цветочным вырезом, а девушки — повседневные наряды: Сэди — черный топ и мешковатые джинсы, а Санни — белую футболку и джинсы.

Перед премьерой 58-летний Сэндлер рассказал о работе с семьей — он снялся вместе со своей женой и дочерьми в нескольких фильмах, включая «Лео», а его дочери появятся в продолжении «Счастливчика Гилмора» 1996 года.

«Обожаю их. Сердце радуется. Сопереживаю им, когда работаю вместе. У нас с женой прекрасный зрительный контакт, мы находим общий язык, и мы используем это в кадре. Иногда кажется немного странным, что мы влюбляемся друг в друга на съемках, но наши персонажи не должны ничего такого чувствовать», — рассуждает он.

В 2024 году Адам Сэндлер рассказал, что его дочери хотят спасти ему жизнь, как и он когда-то своему отцу.

«Я кричал отцу, чтобы тот бросал курить, и мои дети кричат ​​мне, чтобы я притормозил и попробовал есть как нормальный человек», — признался он, что дочери переживают за его пищевые привычки.

Ранее известную актрису обездвижило после чистки зубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами