Адам Сэндлер показал подросших дочерей от жены-модели

Актер Адам Сэндлер вышел на красную дорожку нью-йоркской премьеры своего нового фильма «Счастливчик Гилмор 2» в сопровождении 50-летней жены-модели Джеки и двух дочерей-подростков, 19-летней Сэди и 16-летней Санни. Об этом сообщает издание People.

Сэндлер появился на мероприятии ярко одетым: в рубашке с узором, шортах лососевого цвета и бело-синих кроссовках.

Джеки выбрала для этого вечера длинное черное платье Giambattista Valli с цветочным вырезом, а девушки — повседневные наряды: Сэди — черный топ и мешковатые джинсы, а Санни — белую футболку и джинсы.

Перед премьерой 58-летний Сэндлер рассказал о работе с семьей — он снялся вместе со своей женой и дочерьми в нескольких фильмах, включая «Лео», а его дочери появятся в продолжении «Счастливчика Гилмора» 1996 года.

«Обожаю их. Сердце радуется. Сопереживаю им, когда работаю вместе. У нас с женой прекрасный зрительный контакт, мы находим общий язык, и мы используем это в кадре. Иногда кажется немного странным, что мы влюбляемся друг в друга на съемках, но наши персонажи не должны ничего такого чувствовать», — рассуждает он.

В 2024 году Адам Сэндлер рассказал, что его дочери хотят спасти ему жизнь, как и он когда-то своему отцу.

«Я кричал отцу, чтобы тот бросал курить, и мои дети кричат ​​мне, чтобы я притормозил и попробовал есть как нормальный человек», — признался он, что дочери переживают за его пищевые привычки.

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