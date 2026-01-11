Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Адам Сэндлер пообещал сняться еще в 50 фильмах: «Я чертовски стар»

Актер Адам Сэндлер пообещал сняться еще в 50 фильмах до кончины
Jordan Strauss/Invision/AP

Актер Адам Сэндлер признался, что замечает за собой признаки старения. Его слова цитирует The Hollywood Reporter.

«Я чертовски стар. Шрифт на моем телефоне такой крупный, что мои сообщения может прочитать любой, кто сидит у окна в самолете. Когда мне вручают награды Академии кинематографических искусств и наук, я могу бодрствовать в общей сложности всего восемь минут», — поделился артист.

59-летний Сэндлер заверил, что продолжит сниматься в кино и радовать поклонников. Он пообещал принять участие еще во многих проектах.

«Я обещаю всем, что сниму ещё как минимум 50 фильмов до своей кончины, и как минимум 25 из них будут хорошими», — заявил актер.

Адам Сэндлер женат с 2003 года на актрисе и модели Джеки Сэндлер. Возлюбленные также снимались вместе во многих проектах. В 2006 году у пары родилась дочь Сэди. В 2008 супруги стали родителями во второй раз — у них родилась длчь Санни.

Ранее зять Арнольда Шварценеггера похвастался огромным портретом-подарком актера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594499_rnd_5",
    "video_id": "record::701085ac-d747-421e-84a7-43c885a618e9"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+