Умер работавший с Тарковским режиссер

Советский и эстонский кинорежиссер, сценарист Пеэтер Симм скончался в возрасте 73 лет. Об этом пишет aif.ru.

Смерть кинематографиста наступила 12 марта в возрасте 73 лет

Симм вместе с режиссером Пеэтером Урбла и оператором Арво Ихо под руководством режиссера Андрея Тарковского работал над киноальманахом «Гадание на ромашке».

В 1976 Пеэтер Симм году окончил ВГИК по специальности «кино- и телережиссер». Его дебютным фильм стал «Идеальный пейзаж», вышедший в 1980 году и получивший широкую популярность в Эстонии.

В 1977-1993 годах Симм работал на киностудии «Таллинфильм», после чего основал киностудию «Lege Artis Film». Преподавал в Балтийском институте кино, медиа и искусств.

В России стал известен после выхода в 2007 году художественного фильма «Георг» (2007). Кроме того, фильмы Симма «Человек, которого не было» и «Хорошие руки» стали первыми эстонскими картинами, участвовавшими на Каннском и Берлинском кинофестивалях.

