Юлия Савичева о конфликте с Полиной Гагариной: «Мы несочетаемы»

Певица Савичева призналась, что не контактирует с Гагариной

Певица Юлия Савичева высказалась о конфликте со своей коллегой по сцене Полиной Гагариной. На вопрос о конкурентке она ответила в шоу «12 вопросов» на платформе VK Видео, пишет «СтарХит».

По словам Савичевой, она не контактирует с Гагариной и считает ту холодным человеком.

«А я, наоборот, про солнце, энергию, позитив. Поэтому мы — несочетаемы», — призналась она.

Обе артистки участвовали во втором сезоне вокального конкурса «Фабрика звезд». Победу в шоу одержала Гагарина, но представлять страну на «Евровидении» в 2004 году поехала Савичева. Позже в интервью Полина Гагарина предполагала, что ей путевка на международный конкурс не досталась из-за отказа подписать контракт с продюсером Максимом Фадеевым, подопечной которого была Юлия Савичева.

