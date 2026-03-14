Юлия Савичева о конфликте с Полиной Гагариной: «Мы несочетаемы»

Певица Савичева призналась, что не контактирует с Гагариной
Певица Юлия Савичева высказалась о конфликте со своей коллегой по сцене Полиной Гагариной. На вопрос о конкурентке она ответила в шоу «12 вопросов» на платформе VK Видео, пишет «СтарХит».

По словам Савичевой, она не контактирует с Гагариной и считает ту холодным человеком.

«А я, наоборот, про солнце, энергию, позитив. Поэтому мы — несочетаемы», — призналась она.

Обе артистки участвовали во втором сезоне вокального конкурса «Фабрика звезд». Победу в шоу одержала Гагарина, но представлять страну на «Евровидении» в 2004 году поехала Савичева. Позже в интервью Полина Гагарина предполагала, что ей путевка на международный конкурс не досталась из-за отказа подписать контракт с продюсером Максимом Фадеевым, подопечной которого была Юлия Савичева.

Недавно Савичева объяснила смену имиджа, произошедшую с ней в 2023 году.

Ранее Максим Фадеев резко высказался о работе с артистами.

 
