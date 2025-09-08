В Великобритании начали расследование в отношении уличного художника Бэнкси

Полиция начала расследование в отношении Бэнкси за его граффити на здании суда

Лондонская полиция начала расследование в отношении британского уличного художника Бэнкси, в результате чего его личность может быть раскрыта. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что расследование начали после того, как новая работа художника появилась на стене Королевского суда в Лондоне.

Полицейским предстоит выяснить , имело ли место «нанесение противозаконного ущерба». В случае, если дело дойдет до суда, художнику придется публично назвать свое имя и фамилию, подчеркивает издание.

В Службе судов и трибуналов Его Величества рассказали, что граффити будет удалено. Это будет сделано на основании того, что здание Королевского суда имеет высший статус архитектурной или исторической ценности, а значит, имеет наивысшую степень охраны со стороны государства.

8 сентября новое граффити Бэнкси с изображением судьи, который избивает протестующего своим молотком, появилось в Лондоне.

Хотя в рисунке не упоминается какая-либо конкретная причина или событие, работа появилась через два дня после того, как в Лондоне на акции протеста против запрета на палестинскую акцию были арестованы почти 900 человек.

Ранее «испорченную» картину Бэнкси продали на аукционе за $1,2 млн.