На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании начали расследование в отношении уличного художника Бэнкси

Полиция начала расследование в отношении Бэнкси за его граффити на здании суда
true
true
true
close
banksy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лондонская полиция начала расследование в отношении британского уличного художника Бэнкси, в результате чего его личность может быть раскрыта. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что расследование начали после того, как новая работа художника появилась на стене Королевского суда в Лондоне

Полицейским предстоит выяснить , имело ли место «нанесение противозаконного ущерба». В случае, если дело дойдет до суда, художнику придется публично назвать свое имя и фамилию, подчеркивает издание.

В Службе судов и трибуналов Его Величества рассказали, что граффити будет удалено. Это будет сделано на основании того, что здание Королевского суда имеет высший статус архитектурной или исторической ценности, а значит, имеет наивысшую степень охраны со стороны государства.

8 сентября новое граффити Бэнкси с изображением судьи, который избивает протестующего своим молотком, появилось в Лондоне.

Хотя в рисунке не упоминается какая-либо конкретная причина или событие, работа появилась через два дня после того, как в Лондоне на акции протеста против запрета на палестинскую акцию были арестованы почти 900 человек.

Ранее «испорченную» картину Бэнкси продали на аукционе за $1,2 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами