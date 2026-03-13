Лерчек не смогла поехать на химиотерапию в Китай

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) начала курс химиотерапии в государственном онкологическом центре им. Блохина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Поехать на химиотерапию к врачу в Китай блогерша не смогла из-за заведенного на нее уголовного дела, хотя такой вариант родные с медиками обсуждали.

Источник издания добавил, что лечение необходимо было начинать экстренно, поскольку метастазы уже в позвоночнике и ногах, есть риск, что они распространились на легкие.

8 марта сообщалось, что у находящейся под следствием блогерши Валерии Чекалиной сразу после родов обнаружили рак. Подруга Лерчек уточнила, что у знаменитости рак желудка. Женщине провели операцию на позвоночнике, потому что ее позвонки на фоне рака уже начали разрушаться. Кроме того, метастазы проникли в легкие. Близкие блогерши говорят, что врачи могли обнаружить рак раньше, но следователи и суд в течение года не давали разрешения посетить врача. Что известно о состоянии Лерчек — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жених Лерчек подтвердил ее диагноз.