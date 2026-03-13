Размер шрифта
Ушел из жизни Гусь из фильма «Приключения Электроника»

Умер актер Василий Скромный, сыгравший Гуся в «Приключениях Электроника»
Кадр из фильма «Приключения Электроника»

В Одессе на 62-м году жизни умер советский актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева по прозвищу Гусь в фильме «Приключения Электроника» (1979). Об этом рассказали aif.ru в его окружении.

По словам друзей актера, в последние месяцы он тяжело болел. У Скромного диагностировали онкологическое заболевание. Он проходил лечение в больницах Одессы, в том числе курсы химиотерапии, однако возникшие осложнения привели к его смерти.

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. В кино он попал случайно: в 15 лет, будучи школьником, съезжал по перилам и едва не сбил ассистентку режиссера Юлию Константинову, которая искала детей на роли. После этой встречи его утвердили без кастинга.

Роль рыжего хулигана Макара Гусева принесла ему известность по всему Советскому Союзу. Фильм «Приключения Электроника» режиссера Константина Бромберга стал одной из самых известных детских картин 1980-х годов, а образ Гуся запомнился зрителям как символ озорного, но доброго подростка.

После съемок Скромный окончил театральную школу при Одесской киностудии и снялся еще в нескольких фильмах — «Я — Хортица», «Третье измерение», «Школа» и «Комбаты». Однако актерскую карьеру он продолжать не стал.

Позже Скромный окончил мореходное училище и выбрал профессию моряка. Значительную часть жизни он провел в морских рейсах.

Ранее умер актер из «Улиц разбитых фонарей».

 
