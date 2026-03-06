Размер шрифта
Названы фильмы, которые россияне выбирают для просмотра 8 Марта

«Любовь и голуби» оказались любимым фильмом россиян 8 Марта
Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Названы фильмы, которые россияне чаще всего выбирают для просмотра в Международный женский день 8 Марта. Этими данными с «Газетой.Ru» поделилась команда Art Pictures Distribution, которая проанализировала телесмотрение аудитории с 2015 по 2025 год.

Абсолютными фаворитами среди художественного контента 8 Марта стали комедии и мелодрамы. Чаще всего показывали и лучше всего смотрели картины режиссера Владимира Меньшова: первое место заняла лирическая комедия «Любовь и голуби» (1984) со средним рейтингом 5,15% при доле 16,39%, на второй строчке — оскароносная мелодрама «Москва слезам не верит» (1979) со средним рейтингом 5,13% и долей 16,59%. Замыкает тройку романтическая комедия «Красотка» (1990) со средним рейтингом 4,06% и долей 14,42%.

Из контента Национальной Медиа Группы особенно успешно популярными стали показы серии фильмов «Лед». С рейтингом 6,31% и долей 21,63% первый «Лед» стал лидером телеэфира 8 марта в 2019 году, а «Лед-2» в 2021 с рейтингом 4,34% и долей 15,06% уступил только фильму «Москва слезам не верит».

Среди развлекательных программ за 10 лет лидером стало ток-шоу «Сегодня вечером» — средний рейтинг 2,63% и доля 8,28%. На втором месте — Comedy Club со средним рейтингом 1,60% и долей 5,31%. Третью строчку уверенно удерживает юмористическая программа «Петросян и женщины» --– средний рейтинг 4,89% и доля 15,44%. В

В разные годы в лидеры праздничного эфира выбивались и неожиданные проекты — например, документально-исторический цикл «Следствие вели...» с Леонидом Каневским, программа «Москва. Кремль. Путин», а также новостные выпуски, которые практически ежегодно присутствуют в числе самых рейтинговых программ.

Ранее россияне назвали самый вдохновляющий женский образ в русской классике.

 
