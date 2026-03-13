Размер шрифта
Пригожин о кулинарных способностях Валерии: «Она готовит так же, как поет»

Продюсер Пригожин признался, что очень любит еду Валерии
valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что очень любит еду, которую готовит его жена, певица Валерия. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского.

Он добавил, что недавно он подарил ей неожиданный подарок — аэрогриль.

«Сейчас я подарил гриль ей. Это аэрогриль. Я хочу, чтобы она мне готовила. Она готовит так же, как поет — вы даже не представляете», — отметил Пригожин.

По его словам, он искренне восхищается кулинарными способностями супруги. Продюсер добавил, что ее блюда всегда получаются яркими и доставляют ему настоящее удовольствие.

9 марта Иосиф Пригожин заявил, что выступает против запрета российским артистам использовать иностранные псевдонимы. Вместо различных запретов необходимо продвигать и популяризовать русские имена, должна работать система, создающая «своих героев», считает продюсер. Он подчеркнул, что нельзя заставлять людей делать то, чего они не хотят.

По его мнению, в данный момент складывается ощущение, что в стране отсутствует «креативный кластер», то есть люди, которые способны создавать тренды.

Ранее Пригожин заступился за Славу после череды скандалов.

 
