Пригожин выступил против запрета иностранных псевдонимов у артистов

Музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин выступает против запрета российским артистам использовать иностранные псевдонимы. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вместо различных запретов необходимо продвигать и популяризовать русские имена, должна работать система, создающая «своих героев», считает продюсер.

Он подчеркнул, что нельзя заставлять людей делать то, чего они не хотят.

«Когда у нас нет решения проблемы, мы почему-то все запрещаем... Ну вот Shaman, например, он же на английском пишется. Мог бы звездой быть и Ярославом Дроновым. Красивое русское имя. А тут получается Shaman латинскими буквами, это же к русскому какое имеет отношение?» — сказал Пригожин.

По его мнению, в данный момент складывается ощущение, что в стране отсутствует «креативный кластер», то есть люди, которые способны создавать тренды.

До этого актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы, так как это «варварство». По словам депутата, живущие в России люди говорят и думают на русском языке, поэтому «должны зваться русскими именами» или брать «русский псевдоним».

Ранее на певца Shaman пожаловались в прокуратуру из-за «вражьей латиницы».