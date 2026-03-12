Размер шрифта
Катя Лель заявила, что обладает сверхспособностями

Певица Катя Лель призналась, что у нее есть тайный дар целительства
СТС

Певица Катя Лель заявила, что у нее есть сверхспособности, которые помогают ей защищать себя от дурного глаза или противостоять любой злой энергии. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

Лель поделилась, что предпочитала скрывать свой дар до тех пор, пока к ней не начали обращаться за помощью.

«Кому-то помогла избавиться от головной боли, у кого-то прекратилась бессонница после взаимодействия со мной. По этой причине могу сказать, что мне никакие атрибуты и защиты не нужны, потому что я и так под защитой», — сказала артистка.

Певица придерживается мнения, что сверхъестественные способности помогают ей защищаться от жизненных трудностей и с легкостью преодолевать даже самые сложные испытания.

В феврале Катя Лель рассказала о предчувствии будущей встречи с инопланетянами. По мнению артистки, человечество «подготавливают» к мягкому пониманию, что люди не единственные во Вселенной и рядом есть кто-то еще. Певица также предупредила, что не нужно воспринимать это с агрессией или страхом.

Ранее стало известно, что Катя Лель отправляется за «сакральной энергией» в Тибет.

 
