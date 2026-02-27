Размер шрифта
Катя Лель отправляется за «сакральной энергией» в Тибет

Певица Катя Лель заявила о планах отправиться на гору Кайлас за сакральной энергией
Певица Катя Лель весной планирует отправиться в путешествие в Тибет. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что строит грандиозные планы по покорению горы Кайлас.

«У меня есть грандиозный план — посетить гору Кайлас. Есть много преданий об этом месте, считается, что там сконцентрировано много сакральной энергии, которая недоступна простым обывателям, только избранные могут прикоснуться к ней. Забрался на гору — все, ты тибетский мудрец», — поделилась планами звезда.

Она добавила, что путешествовать будет не одна, а с близкими, отметив, что никакого страха по этому поводу не испытывает. В пример певица привела блогера Викторию Боню, которая постоянно покоряет горные вершины – по словам Лель, ее тоже заинтересовала эта тема.

До этого Катя Лель рассказала о предчувствии будущей встречи с инопланетянами. По ее мнению, человечество «подготавливают» к мягкому пониманию, что люди не одни во Вселенной и рядом кто-то есть. Она также подчеркнула, что люди не должны воспринимать это с агрессией или страхом.

Ранее стало известно о планах Кати Лель выпустить фит с артистом из Индонезии.

 
