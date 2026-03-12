Размер шрифта
Лобода сдает в аренду особняк в России, который хотела продать почти за миллиард рублей

Лобода сдает в аренду за 1,3 млн особняк, который хотела продать за 850 млн
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Певица Светлана Лобода начала сдавать в аренду особняк в России, который не может продать два года. «Газета.Ru» выяснила, что месяц проживания в звездной недвижимости обойдется в 1,3 млн рублей.

Дом в поселке Николо-Урюпино артистка выставила на продажу после начала СВО, когда покинула страну. Изначально она хотела получить за него 650 млн рублей, однако в конце 2025 года резко подняла цену до 850 млн рублей. На данный момент на сайте агентства, ответственного за объект, указано, что для владельца в приоритете аренда. Однако желающие все еще могут приобрести недвижимость по сниженной стоимости – за 630 млн рублей.

Риелтор Юлия Юсова в беседе с «Газетой.Ru» объясняла низкий спрос на особняк плохой репутацией Лободы. По ее словам, купить дом могут только преданные поклонники артистки или иностранцы, которым все равно на статус владельца. Специалист по недвижимости заявила, что имя певицы стало токсичным для потенциальных покупателей.

Особняк Лободы в Подмосковье занимает один гектар земли. Кроме основного дома, на территории есть жилье для охраны, персонала и гостей. В доме три этажа с четырьмя спальнями. Также на сайте агентства недвижимости указано, что на участке дорогой ландшафт — 300 елок, сосен, берез, туй и пруд с японскими карпами.

Ранее Светлану Лободу раскритиковали за концерт в Майами.

 
