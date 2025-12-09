«Нежелание реально продавать»: риелтор объяснила, зачем Лобода повысила цену за особняк в Подмосковье

Риелтор Юлия Юсова рассказала «Газете.Ru», что певица Светлана Лобода могла поднять цену на подмосковный особняк для приостановки продажи. По ее словам, за 850 млн рублей никто не купит дом уехавшей из России артистки.

Юлия Юсова отметила, что за цену, которую установила Лобода, можно приобрести дом на Рублевке или квартиру в центре Москвы. Она считает, что для особняка певицы стоимость запредельная.

«Цена за метр около 708 тысяч рублей — это уровень топовых домов в Москве, а не загородного объекта. В первоначальной цене уже была наценка за ее имя, и повышать цену на фоне отсутствия спроса — это решение, которое говорит о нежелании реально продавать. <…> Повышение цены, скорее всего, просто способ «приостановить» продажу, но формально остаться в рынке», — поделилась Юлия Юсова.

По мнению риелтора, Светлана Лобода не может продать недвижимость уже почти три года из-за плохой репутации. Она заявила, что купить дом могут только верные поклонники певицы или иностранцы, которым ничего неизвестно о статусе владельца.

«Политика — ключевой фактор. Лобода публично осудила СВО и уехала из страны, ее имя стало токсичным для части потенциальных покупателей. Покупка такого дома — это не просто сделка, это определенный сигнал, и многие на такое не пойдут. Аудитория минимальна, купить такой объект мог бы, скорее всего, человек, которому все равно на репутацию продавца, либо сторонник ее взглядов, готовый потратить 850 млн рублей. Сложности с расчетами и общий спад на рынке элитной недвижимости тоже играют большую роль в продаже. Объекты дороже $5 млн продаются долго, с торгами, а тут ни гибкости, ни спроса. Вероятность продажи минимальна, объект продолжит висеть, пока не найдется покупатель, готовый закрыть глаза на политический контекст. Или же пока не снизят цену ближе к изначальным 650 млн, а скорее всего и ниже», — рассказала риелтор Юсова.

