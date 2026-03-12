Умер легенда российского цирка, цирковой режиссер Валентин Гнеушев. Об этом сообщает mk.ru.

74-летнего режиссера в полу в квартире обнаружила дочь Ирина Захарова после того, как он несколько дней перестал выходить на связь.

Как уточнила дочь, смерть наступила в результате сердечной недостаточности вечером 11 марта.

Недавно Гнеушев был выписан из больницы после воспаления легких. Однако на выходе из лечебного учреждения упал и повредил руку.

Валентин Гнеушев окончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства и ГИТИС. Он поставил более 30 цирковых номеров, многие из которых были отмечены наградами международных фестивалей в Париже и Монте-Карло.

Был главным режиссером Московского цирка на Цветном бульваре, в 1997 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.

