Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

Татьяна Буланова перенесла концерт в Подмосковье

Певица Татьяна Буланова перенесла концерт в Подмосковье по техническим причинам
Lev Ilyin/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова сообщила в Telegram-канале, что перенесла концерт на подмосковной площадке «Live Арена».

Выступление должно было пройти 26 марта. Оно переносится на 6 марта 2027 года. Концерт не состоится в ранее запланированную дату по техническим причинам. Билеты, приобретенные ранее, сохраняют свою силу на новую дату и не нуждаются в переоформлении. Для возврата билетов следует обратиться в ту же точку, где они были куплены.

В 2025 году в соцсетях завирусилась «энергосберегающая» подтанцовка Булановой. Позже танцевавшие в команде певицы супруги Алена и Максим Алалыкины решили покинуть артистку — между ними и новым директором звезды якобы произошел серьезный конфликт.

Новую активную подтанцовку Татьяна Буланова представила в январе. Энергично двигающиеся артистки в купальниках вызвали одобрение у поклонников Булановой.

В марте 2026 года пользователи соцсети обратили внимание, что Буланова сменила «энергосберегающих» танцоров на «беременных».

В сеть попало видео, сделанное на одном из новых концертов Булановой. Две девушки-танцовщицы во время одной из песен выступали с накладными «беременными» животами.

Ранее Лолита в полтора раза увеличила гонорар на фоне популярности у зумеров.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!