Татьяна Буланова перенесла концерт в Подмосковье

Певица Татьяна Буланова сообщила в Telegram-канале, что перенесла концерт на подмосковной площадке «Live Арена».

Выступление должно было пройти 26 марта. Оно переносится на 6 марта 2027 года. Концерт не состоится в ранее запланированную дату по техническим причинам. Билеты, приобретенные ранее, сохраняют свою силу на новую дату и не нуждаются в переоформлении. Для возврата билетов следует обратиться в ту же точку, где они были куплены.

В 2025 году в соцсетях завирусилась «энергосберегающая» подтанцовка Булановой. Позже танцевавшие в команде певицы супруги Алена и Максим Алалыкины решили покинуть артистку — между ними и новым директором звезды якобы произошел серьезный конфликт.

Новую активную подтанцовку Татьяна Буланова представила в январе. Энергично двигающиеся артистки в купальниках вызвали одобрение у поклонников Булановой.

В марте 2026 года пользователи соцсети обратили внимание, что Буланова сменила «энергосберегающих» танцоров на «беременных».

В сеть попало видео, сделанное на одном из новых концертов Булановой. Две девушки-танцовщицы во время одной из песен выступали с накладными «беременными» животами.

Ранее Лолита в полтора раза увеличила гонорар на фоне популярности у зумеров.