Звезда Oasis вышел из мирового тура из-за рака простаты

Гитарист группы Oasis Артурс рассказал о лечении от рака простаты
Sebastian Gabsch/Global Look Press

Гитарист британской группы Oasis Пол Артурс на время отказался от мирового тура — воссоединения группы, чтобы пройти курс лечения от рака простаты. Об этом 60-летний музыкант написал на своей странице в социальной сети Insatgram.

По словам Артурса, рак предстательной железы у него нашли в начале 2025 года.

«Хорошая новость в том, что лечение действительно действует, а это значит, что я могу принять участие в этом невероятном туре. Сейчас мне приходится взять перерыв для следующего этапа лечения, поэтому я пропущу концерты в Сеуле, Токио, Мельбурне и Сиднее», — сказал он.

Артурс подчеркнул, что уверен в возвращении к туру в ноябре.

В 2022 году во время концертного тура с сооснователем Oasis Лиамом Галлахером музыкант объявил, что у него диагностирован рак миндалин. В сентябре того же года Артурс рассказал, что его рак «прошел» и что он «выздоравливает» после недавнего обследования.

