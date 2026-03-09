Размер шрифта
Бывшая жена Гуфа выпустит книгу

Блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что завершила свою книгу
Telegram-канал AIZA-LILUNA

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что выпустит книгу.

Айза рассказала, что завершила создание книги и распечатала первый вариант. В ролике муж блогерши Степан Кузьменко поздравил ее с первой книгой. Айза призналась, что заплакала от счастья.

«Моя книга завершена! Аааааааааааа!!! Только распечатали!» — подписала публикацию блогерша.

Бизнесвумен вышла замуж за Кузьменко в феврале 2026 года.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Айза поддерживает родственные отношения с Гуфом, несмотря на конфликты, которые периодически случаются в их семье. Они вместе воспитывают Сэма. Блогерша не разговаривает с отцом своего младшего сына.

Ранее Айза сообщила об угрозах скандально известного застройщика.

 
