Культура

Суперхит Таркана в исполнении Стоцкой вошел в альбом песен из мюзикла «Последняя сказка»

Вышел альбом с песнями из мюзикла «Последняя сказка»
Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

На всех стриминговых сервисах вышел альбом песен из мюзикла «Последняя сказка». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва».

Как рассказали в компании, накануне состоялся последний показ «Последней сказки». В честь завершения проката команда продюсера Дмитрия Богачева представила на всех цифровых музыкальных платформах альбом песен из мюзикла.

«Музыкальные номера с их блестящим вокалом сами по себе способны создать в воображении слушателя роскошные дворцы и шумные восточные базары — ту самую визуальную магию, которая покорила зрителей», — рассказывают авторы.

В аудиоверсию «Последней сказки» вошли 17 композиций: пронзительные баллады главных героев, зажигательные ансамблевые номера и суперхит Таркана «Şıkıdım», ставший «Танцем Огня» в исполнении женского ансамбля и звезды мюзиклов Анастасии Стоцкой.

В «Бродвей Москва» уточнили, что права на включение песни в спектакль предоставила сама автор композиции Сезен Аксу, а аранжировку хита для большого оркестра создал Евгений Загот, который написал всю музыку «Последней сказки» и соединил в мюзикле современное звучание с классическим бродвейским мюзиклом, джазом, роком и восточными интонациями, появляющимися благодаря традиционным инструментам — турецкому уду и персидской флейте най.

«Они словно восточные специи придают музыке особенный вкус», – говорит композитор.  

Стихотворные тексты к песням создал поэт и музыкант, автор легендарного «Норд-Оста» и русских текстов лучших мировых мюзиклов, включая «Шахматы» и «Призрака Оперы», Алексей Иващенко.

Запись альбома проходила прямо во время показов «Последней сказки» в живом исполнении. Помимо Анастасии Стоцкой (Шахерезада), в ней приняли участие Никита Шишкин (Макс), Дарья Январина (Женя), Кирилл Гордеев (Султан), Андрей Бирин (Али-Баба), Алексей Фалько (Алладин), Артем Яковлев (Джинн) и артисты ансамбля.

Ранее мюзикл «День влюбленных» поставил рекорд 14 февраля.

 
