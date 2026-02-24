Мюзикл «День влюбленных» поставил рекорд 14 февраля

Романтическая комедия о молодой паре, столкнувшейся со сложностями после года безоблачных отношений, стала фаворитом зрителей на День святого Валентина. Как сообщила «Газете.Ru» компания «Бродвей Москва», 14 февраля мюзикл поставил рекорд театра «Маска» (МДМ) — спектакль сыграли сразу четыре раза подряд за один день.

К этому событию авторы выпустили новый клип, в котором использованы несколько хитов постановки и показано настроение мюзикла.

По сюжету спектакля идеальная пара впервые сталкивается с серьезными вопросами, которые пока не знает как решить. Непрошеные советы им дают бесчисленные родственники, друзья, коллеги и даже бывшие возлюбленные, что только усугубляет ситуацию.

«Кажется, весь мир уверен, что именно для влюбленных лучше, однако героям самим предстоит разобраться в собственных чувствах — и при этом постараться не сойти с ума от назойливости «доброжелателей», — рассказывают авторы.

Мюзикл «День влюбленных» создан командой театрального продюсера Дмитрия Богачева («Призрак Оперы», «Шахматы», Mamma Mia!, Chicago, «Ничего не бойся, я с тобой», «Последняя сказка»), в которую вошли режиссер Анна Шевчук, хореограф Ирина Кашуба, композитор Евгений Загот, художник-постановщик Александр Сиваев и видеограф Ася Мухина.

Вместе с мюзиклом «Первое свидание» «День влюбленных» составляет оригинальный театральный сериал о разных этапах в отношениях: лучше всего посмотреть оба, но и по отдельности каждый является законченной историей. Первый — о знакомстве героев, второй — о том, как влюбленным сохранить себя и любовь, когда кажется, что встречаешься не только друг с другом, но и со всем окружением своей половины.

