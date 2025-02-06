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Сценарист фильма «Назад в будущее» ответил на вопрос о сиквеле

Сценарист Гейл послал к черту предлагающих снять сиквел «Назад в будущее» людей
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Universal

Сценарист фильма «Назад в будущее» (1985) Боб Гейл на церемонии вручения премии «Saturn Awards» в Лос-Анджелесе (США) ответил на вопрос о сиквеле знаменитой картины. Его цитирует People.

На церемонии вручения премии ему и актерам Кристоферу Ллойду и Леа Томпсон вручили почетную премию.

«У нас всегда спрашивают: «Когда вы, ребята, собираетесь снимать «Назад в будущее 4»?» А мы говорим: «Да пошли к черту!» — сказал Гейл, рассмешив Ллойда и Томпсон.

Он напомнил, что по мотивам «Назад в будущее» поставлен мюзикл.

«Так что темой «Назад в будущее» я буду заниматься всю оставшуюся жизнь», — посмеялся он.

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