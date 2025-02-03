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Александр Ревва увеличил доход на 6,8 млн рублей за 2024 год

КП»: доход компании комика Александра Реввы увеличился на 6,8 млн рублей
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Valery Gorokhov/Global Look Press

Доход компании комика и певца Александра Реввы увеличился на 378%. Об этом сообщает kp.ru.

ООО «Войс Медиа», 100% которой принадлежит Ревве, получила доход в размере 6,8 миллиона рублей. Чистая прибыль фирмы составила 5 млн рублей за 2024 год. Как уточнило издание, в 2023 году компания потерпела убыток на 1,8 миллиона рублей.

ООО «Войс Медиа» — это звукозаписывающая студия. Она занимается созданием рекламы и пародийных роликов, а также оформлением эфиров, записей приветствия для автоответчиков и голосового меню.

Kp.ru добавил, что коллеги Реввы по КВН Михаил Галустян и Гарик Мартиросян также увеличили свою прибыль с общей компании ООО «Продюсерский Центр «Галустян». Они получили 2,9 млн рублей за 2024 год.

В декабре 2024-го Александр Ревва зарегистрировал товарный знак для организации мероприятий. Артист отправил заявку в Роспатент на согласование товарного знака «Наоми». На данный момент документ одобрен. Певец имеет исключительные права на марку до 19 октября 2033 года.

Под ним артист может заниматься организацией мероприятий — балов, выставок, показов мод, спортивных состязаний, концертов и прочего. Также под подобным знаком можно предоставлять услуги бронирования билетов, съемок и написания телевизионных и кино-проектов.

Ранее был назван гонорар певицы Зары.

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