Аврил Лавин отказалась выступать в России из-за клещей

Канадская певица Аврил Лавин отказалась выступать в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, российские организаторы связались с Лавин и предложили в ближайшее время провести концерт в Москве. Артистка ответила, что «ни в коем случае» не выступит там.

Mash утверждает, что Лавин могла отказаться от концерта из-за боязни клещей. В 2013-2014 годах укус этого насекомого вызвал у певицы болезнь Лайма. Это инфекционное заболевание может вызвать жар, сильную головную боль, паралич лицевого нерва, нарушение сердечного ритма, кожную сыпь, усталость, а также патологии суставов, глаз и нервной системы.

В марте американский рэпер Flo Rida отменил концерт в Москве 8 Марта и отложил тур по регионам РФ в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Из-за событий в регионе команда артиста не может вылететь из ОАЭ. Организаторы предлагали оплатить артисту бизнес-джет, однако тот переживает, что может быть сбитым в воздухе, и не хочет лететь один.

В своем заявлении Flo Rida признался в любви российским фанатам и пообещал порадовать их на перенесенных концертах.

