Звезда «Реальных пацанов» назвал гениев в шоу-бизнесе

Актер и музыкант Владимир Селиванов не согласился со словами Андрея Губина, что в российском шоу-бизнесе нет гениев. Его слова передает kp.ru.

Селиванов считает, что в отечественном шоу-бизнесе много гениев. В пример он привел рэпера Басту (Василий Вакуленко – настоящее имя).

«Он потрясающе делает музыку по-разному, большой специалист. Лолита Милявская, пожалуйста, гений. Да и из молодой школы полно людей, которые классно делают. Вот меня, например, взять», — поделился артист.

В октябре 2025-го Селиванов рассказал, что ему и его команде не выдали визы для поездки на музыкальный фестиваль в Европе.

Селиванов отметил, что у него и команды было все в порядке с документами. Он уверен, что отказ был связан по политическим причинам. А именно, из-за его участия в финале сериала «Реальные пацаны». Где понимается тема СВО.

Сериал «Реальные пацаны» закончился сценой, как герои едут в больницу к раненым бойцам СВО. В одной из последних сцен герой актера Николая Наумова Колян встречает в ресторане поклонника, который работает официантом в заведении. Мужчина просит звезду записать ролик для своих друзей, находящихся в военном госпитале из-за ранений, полученных в зоне СВО.

