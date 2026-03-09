Размер шрифта
Гоша Куценко объяснил, почему не стал режиссером

Актер Куценко заявил, что не ушел в режиссуру из-за онлайн-платформ
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Гоша Куценко признался в беседе с kp.ru, что в какой-то момент был готов полностью уйти в режиссуру.

Куценко отметил, что не стал режиссером из-за онлайн-платформ.

«Платформы выступили в качестве соблазна: меня начали приглашать сниматься. И благодаря этому у меня открылось какое-то сотое дыхание актерское, возникла какая-то востребованность, и я сыграл много очень интересных ролей, в том числе те, которые стали самыми любимыми», — поделился артист.

Куценко отметил, что его период съемок делится на три стадии. Первая — молодость. Во времена 90-х и постперестроечного кино. К примеру, «Мама, не горюй» и «Антикиллер». Второй период — это работа с Виктором Шамировым. Последние годы артист в основном сотрудничает с платформами.

«Существует театр, существуют планы. Этим летом мы будем снимать второй сезон сериала «Хутор», даст бог, сыграем на канале ТНТ. С Виктором Шамировым вместе пишем, учимся делать кино такого же небольшого бюджета, как «Со мною вот что происходит». Мы же были рекордсмены по продакшену — сняли это кино, по нынешним деньгам, за 15 миллионов рублей!» — рассказал актер.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко отправится на хутор исправлять инвестора.

 
