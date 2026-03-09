Размер шрифта
Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце: «Рука тяжелая»

Актер Павел Прилучный опроверг обвинения Муцениеце в побоях
bugevuge/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Павел Прилучный в интервью Лауре Джугелии опроверг, что избивал свою бывшую жену – актрису Агату Муцениеце.

«У меня КМС по боксу. У меня достаточно рука тяжелая. Если бы я ее избил, она бы наверняка пошла бы в полицию и написала заявление», — заявил артист.

По словам Прилучного, Муцениеце не обращалась в полицию и не снимала побои. Артист считает, что бывшая жена не имеет право обвинять его в избиении. Он подчеркнул, что не поднимал руку на экс-супругу и женщин в целом. Актер объяснил, что его так не воспитывали.

Прилучный считает, что Муцениеце обвиняет его в побоях ради пиара.

«Когда я понял, что все это хорошо спланированная акция и пиар-компания, мне стало больно. По-настоящему больно. Потому что я четко осознал, что за каждой новостью идет определенная программа. Как раз это было после Башарова, когда он избил свою жену», — отметил актер.

Прилучный не стал отрицать, что мог орать и материться на Муцениеце во время брака. Он назвал себя импульсивным человеком.

«Если бы я ее ударил хоть раз, то человек вряд ли бы смог на следующий день идти вести шоу «Голос», — рассказал Прилучный.

Ранее Муцениеце объяснила, почему скрывает новорожденную дочь.

 
