Валя Карнавал пожаловалась на здоровье после переезда в Москву

Блогерша Валя Карнавал сообщила, что у нее снизился иммунитет

karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Валя Карнавал в беседе с kp.ru пожаловалась, что сталкивается с постоянными простудами.

По словам Карнавал, у нее очень сильно упал иммунитет после переезда в Москву.

«И вот если я где-то очень замерзну, то всякие болячки не заставляют себя ждать», — поделилась знаменитость.

В ноябре Карнавал сообщила, что оказалась в больнице после дня рождения. Девушка получила травму на вечеринке. Она повредила палец, когда разбивала кувалдой машину. Автомобиль ей подарили специально с целью его уничтожения. В итоге знаменитость оказалась в клинике, где ей наложили швы. Блогерша показала фото травмированной руки.

Сейчас Карнавал отметила, что палец зажил. У знаменитости остался шрам.

«Периодически неприятно чувствует себя этот палец, но уже все хорошо», — рассказала блогерша.

Валя Карнавал получила известность благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020-м она начала музыкальную карьеру, записав трек «Психушка». В феврале 2022 года она приняла участие во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой.

Ранее сообщалось, что у Вали Карнавал накопился шестизначный долг по налогам.