У Вали Карнавал накопился шестизначный долг по налогам

«Звездач»: блогерша Валя Карнавал задолжала ФНС свыше 660 тыс. рублей
karna.val//Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и певица Валя Карнавал накопила налоговую задолженность более чем на 660 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Звездач».

Дело касается неуплаченных налогов, связанных с ее предпринимательской деятельностью (ИП). Общая сумма задолженности составляет 663 421 рублей.

Пока что ни сама Карнавал, ни ее представители не давали официальных комментариев по этому поводу. Также неизвестно, когда именно образовалась задолженность и по каким конкретно налогам она начислена.

Согласно информации из открытых источников, помимо ИП, у есть несколько других бизнес-проектов. В ноябре 2025 года Карнавал запустила собственный бренд одежды для девушек под названием Karnity. Уже в апреле того же года она подала заявки в Роспатент на регистрацию торговых марок «Валя Карнавал» и Karna.Val.

Накануне сообщалось, что несколько десятков участниц образовательного курса «Целая» обвинили блогера Катю Адушкину в мошенничестве, поскольку не получили обещанных ею услуг. Среди пострадавших — девушка с ДЦП.

Ранее стало известно, что доходы Меладзе в России взлетели в семь раз с начала СВО.
 
