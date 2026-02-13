У Вали Карнавал накопился шестизначный долг по налогам

Блогерша и певица Валя Карнавал накопила налоговую задолженность более чем на 660 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Звездач».

Дело касается неуплаченных налогов, связанных с ее предпринимательской деятельностью (ИП). Общая сумма задолженности составляет 663 421 рублей.

Пока что ни сама Карнавал, ни ее представители не давали официальных комментариев по этому поводу. Также неизвестно, когда именно образовалась задолженность и по каким конкретно налогам она начислена.

Согласно информации из открытых источников, помимо ИП, у есть несколько других бизнес-проектов. В ноябре 2025 года Карнавал запустила собственный бренд одежды для девушек под названием Karnity. Уже в апреле того же года она подала заявки в Роспатент на регистрацию торговых марок «Валя Карнавал» и Karna.Val.

