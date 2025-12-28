Размер шрифта
Протеже Киркорова дебютировала в ледовом шоу

Певица Марго Овсянникова сыграла в шоу Евгения Плющенко «Белоснежка»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, дебютировала в ледовом шоу фигуриста Евгения Плющенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Овсянникова исполнила роль злой мачехи в постановке «Белоснежка». В рамках проекта она спела песню Дмитрия Колдуна «Дай мне силу».

«Я в полном шоке. Мы очень быстро готовились. За один день мы записали песню. За один день я записала всю роль. Я сорвала голос, потому что я так кричала!» — поделилась артистка.

По словам Марго, она счастлива, что получила именно отрицательную роль. Ей было интересно сыграть «злую себя». Она поблагодарила продюсера Яну Рудковскую за предоставленную возможность проявить себя.

«Вы не поверите, но у нее вчера была одна репетиция и сегодня один прогон. Она все выучила! Она как будто всю жизнь играла эту роль», — рассказала Рудковская.

В июле Овсянникова встретилась с американским рэпером Tyga. Исполнительница заявила, что хочет стать популярной во всем мире. Артистка призналась, что мечтает о совместном фите с Tyga. Она предложила дуэт рэперу.

Позже Margo записала совместный трек «Кукареку» с американским рэпером Lil Pump.

Ранее протеже Киркорова отказалась от продюсирования артистом.

