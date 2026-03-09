Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Григорий Лепс посчитал, что гречка стоит тысячу рублей

Певец Григорий Лепс заявил, что гречка стоит тысячу рублей
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Григорий Лепс признался в блиц-опросе телеведущего Георгия Иващенко, что не знает цену гречки.

Иващенко предложил артисту угадать стоимость гречки.

«Может быть, 500 рублей, может быть, тысячу рублей», — заявил Лепс.

Певец также добавил, что не знает цену на проезд на метро и парковку, стоимость десятка яиц, литра бензина, рулона туалетной бумаги. Последним, по словам Лепса, он не пользуется. У певца есть биде.

Как отметил артист, для комфортной жизни ему нужно 10-15 миллионов рублей в месяц.

В феврале «Газета.Ru» выяснила, что Григорий Лепс заработал на своем продюсерском центре миллионы рублей. В 2025 году выручка предприятия музыканта составила 185 млн рублей.

ООО «ПЦ Григория Лепса» — один из самых успешных бизнесов исполнителя. В 2024 году он принес ему 164 млн рублей. А в 2025 году выручка выросла на 13%. При этом чистая прибыль продюсерского центра сократилась с 7,4 млн до 4,4 млн рублей.

Также Лепс заработал и на другой фирме ООО «Алтайтревел», предоставляющей санаторно-курортные услуги. Прибыль бизнеса в 2025 году составила 140 тысяч рублей.

Ранее Григорий Лепс заявил о наличии дара у Бузовой.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!