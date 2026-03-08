Миронова намекнула на расставание с Navai: «Учил меня нравственности»

Блогерша Анастасия Миронова рассказала в Telegram-канале о самом тупом случае из жизни.

«Человек с сомнительными морально-нравственными ориентирами учил меня нравственности, праведности и скромности, а я принимала это за чистую монету, например», — поделилась блогерша.

В комментариях заподозрили, что Миронова рассталась с певцом Navai (настоящее имя Наваи Бакиров). Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание, что блогерша прокомментировала эти слухи. Как оказалось, пара действительно рассталась. Блогерша и артист разорвали отношения в феврале.

Navai не комментирует сообщения о разрыве.

В августе 2025-го Navai отменил все концерты на юге России. По данным канала Mash, музыкант отменил четыре выступления, которые должны были состояться с 15 по 18 августа — в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Решение артист якобы принял после недавней атаки дронов на Сочи перед выступлением американского рэпера Эйкона. Посетителей эвакуировали с площадки, но мероприятие все же состоялось.

