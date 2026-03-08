Колдун сравнил проблемы в шоу-бизнесе с телефонным мошенничеством

Певец Дмитрий Колдун признался во «Вконтакте», что не может дать молодым артистам совет, как избежать проблем в шоу-бизнесе.

По словам Колдуна, он сам сталкивался с тем, что его использовали.

«Это как с телефонным мошенничеством, когда предвидеть все невозможно. От ошибок никто не застрахован — ни я, ни молодые артисты. Просто у меня, в силу опыта, их будет меньше. Каждый должен наломать своих дров, и тогда всё встанет на свои места», — поделился певец.

Дмитрий Колдун наиболее известен по хитам «Дай мне силу» и «Корабли». Он является победителем «Фабрики звезд-6». В 2007 году он представлял Беларусь на «Евровидении».

В марте Дмитрий Колдун признался, что отказывается от предложений сняться в кино. Артист объяснил, что не видит себя актером. Он уверен, что есть люди, у которых это получится лучше.

«Зрителям будет гораздо приятнее смотреть на их игру, чем на мои жалкие потуги», — заявил музыкант.

