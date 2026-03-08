Кудрявцева пригрозила близким из-за открытки на 8 Марта

Телеведущая Кудрявцева пригрозила блокировкой всем, кто отправит ей открытку на 8 Марта

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутилась виртуальным открыткам в Международный женский день.

«Если хоть одна открыточка мне придет. Вот эта пересылка, открыточка «С 8 Марта» — вам капец. Это я сейчас говорю для своих знакомых и друзей. Я вас всех просто заблокирую», — заявила телеведущая.

Международный женский день (8 Марта) — это праздник солидарности и поддержки женщин в их борьбе за права и социальное равенство. Некоторые считают этот день праздником «весны и нежности».

В честь праздника Кудрявцева показала открытку, созданную с помощью ИИ, на которой изображена телеведущая вместе со своей дочерью.

«Пусть эта весна будет самой счастливой!» — подписала публикацию знаменитость.

7 марта Telegram-канал Shot сообщил, что народной артистке России Ларисе Долиной придется работать 8 Марта. По данным издания, в Международный женский день артистка будет петь на корпоративе в Санкт-Петербурге перед банкирами.

Уточнялось, что частное выступление народной артистки сейчас стоит не менее 3,5 млн рублей.

Ранее Гордон прожарила Кудрявцеву.