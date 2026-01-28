Гордон прожарила Кудрявцеву: «Богатая маргиналка»

Юристка Екатерина Гордон в шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» высмеяла телеведущую Леру Кудрявцеву.

Гордон заявила, что Кудрявцева далека как от народа, так и до интеллигенции. По словам юристки, телеведущая всегда пытает «мимикрировать» под компанию.

«Богатая маргиналка», — пошутил ведущий Владимир Маркони.

По словам Гордон, в начале дружбы Кудрявцева все время врала ей о том, что любит читать книги. Как отметила юристка, она ни разу не видела подругу за чтением.

«Она любила рассказать, что любит читать. Врала нещадно. Какие-то цитаты из TikTok были, но понятно, что книга прочитана была ни одна! <…> Она краем уха где-то там поймает, где-то там. Там… Монтескье, изобрели мы телевизор, а Попов изобрел самолет. Ну что-то такое. Микс из всего. Ведь на ее передаче знаний не требуется. От нее требуется кивать и плакать», — поделилась юристка.

Гордон отметила, что Кудрявцева очень круто умеет «покивать с умным видом».

В ноябре Гордон сообщила, что находится на «грани развода» с Кудрявцевой. Она призналась, что уже на протяжении полугода ссорится и мирится с ней. По словам юристки, в их отношениях многое «пропито».

На сольном концерте «Народный корпорат» своей группы «ЗаVисть» подруги отметили, что стали чаще ругаться из-за совместной работы.

Ранее Гордон раскрыла, как делит с Кудрявцевой доходы группы.