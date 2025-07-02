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Дмитрий Колдун об отношениях с Киркоровым после разлада: «Вялотекущий режим»

Певец Дмитрий Колдун признался, что редко общается с Киркоровым
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Певец Дмитрий Колдун признался в интервью «ТН», что не ссорился с Филиппом Киркоровым.

Колдун не стал отрицать, что у него был некий разлад после «Евровидения». По словам певца, его общение с коллегой перешло в «вялотекущий режим» после того, как они перестали работать вместе. Он не стал уточнять подробностей разлада.

«И сегодня я не могу назвать наше общение полноценным, хотя мы, конечно, здороваемся, что уже немаловажно», — поделился артист.

По словам Колдуна, в последнее время Киркоров приглашал его на различные мероприятия. Однако, как уточнил певец, коллеги не ходят друг к другу в гости.

Колдун добавил, что постарался к 40 годам закрыть негативные вопросы и конфликты с коллегами.

«Недавно на канале «Звезда» был музыкальный конкурс, и там я сидел в жюри вместе с Виктором Дробышем, с которым мы сначала были на «Фабрике звезд», а потом у нас случился конфликт после «Евровидения», и мы прекратили работу. А теперь я рад, что мы как товарищи сидим рядом в жюри и как-то друг друга поддерживаем», — рассказал певец.

Ранее Дмитрий Колдун рассказал о психологической травме из-за Снегурочки.

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