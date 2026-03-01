Юрий Чурсин выступил за возврат денег за непонравившийся спектакль

Актер Юрий Чурсин посчитал хорошей идеей возвращать средства за билеты на не удовлетворивший зрителя спектакль. Его слова передает ТАСС.

По мнению Чурсина, в театре должен существовать механизм, при котором зритель мог бы вернуть билеты, если посчитает постановку неубедительной или непрофессиональной.

«Чтобы у зрителя не было ощущения, что он заложник — деньги потратил и вынужден смотреть то, что не нравится. Чтобы он имел право в любой момент спуститься, постучать в кассу и сказать: «Верните деньги, это непрофессионально», — отметил артист.

Чурсин уточнил, что такие субъективные критерии, как «нравится — не нравится», не должны влиять на возврат.

«Это не критерии профессионализма. А они необходимы, иначе мы позволяем себе профанацию и подмену понятий», — пояснил актер.

В феврале артист балета Цискаридзе заявил, что дресс-код в культурных учреждениях необходим и его может регламентировать Министерство культуры РФ, чтобы зрители не приходили на спектакли «в шлепках и шортах».

