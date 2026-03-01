Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Юрий Чурсин выступил за возврат денег за непонравившийся спектакль

Актер Чурсин назвал хорошей идеей возврат средств за непонравившийся спектакль
Кинокомпания «Перевал»

Актер Юрий Чурсин посчитал хорошей идеей возвращать средства за билеты на не удовлетворивший зрителя спектакль. Его слова передает ТАСС.

По мнению Чурсина, в театре должен существовать механизм, при котором зритель мог бы вернуть билеты, если посчитает постановку неубедительной или непрофессиональной.

«Чтобы у зрителя не было ощущения, что он заложник — деньги потратил и вынужден смотреть то, что не нравится. Чтобы он имел право в любой момент спуститься, постучать в кассу и сказать: «Верните деньги, это непрофессионально», — отметил артист.

Чурсин уточнил, что такие субъективные критерии, как «нравится — не нравится», не должны влиять на возврат.

«Это не критерии профессионализма. А они необходимы, иначе мы позволяем себе профанацию и подмену понятий», — пояснил актер.

В феврале артист балета Цискаридзе заявил, что дресс-код в культурных учреждениях необходим и его может регламентировать Министерство культуры РФ, чтобы зрители не приходили на спектакли «в шлепках и шортах».

Ранее Франдетти назвал гениальных современников из России.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!