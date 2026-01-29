Размер шрифта
Пол Дано об оскорблениях Квентина Тарантино: «Мир вступился за меня»

Актер Дано впервые ответил на оскорбления режиссера Тарантино
Miramax Films

Пол Дано впервые ответил на оскорбления режиссера Квентина Тарантино, назвавшего его «самым слабым актером» в Гильдии киноактеров США. Об этом пишет Variety.

Дано спросили о скандальных высказываниях Тарантино в преддверии 20-го юбилейного показа фильма «Маленькая мисс счастье» на кинофестивале «Сандэнс». Фильм, в котором Дано снялся вместе с Тони Коллетт, а также Стивом Кареллом и Эбигейл Бреслин, стал важным шагов в карьере актера в Голливуде. Артист выразил благодарность людям, поддержавшим его.

«Это было действительно приятно. Я был невероятно благодарен, что мир вступился меня, и мне не пришлось самому этого делать», — сказал он.

Тарантино, известный по фильмам «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Однажды в Голливуде», в подкасте писателя Брета Истона Эллиса раскритиковал работу Дано в фильме 2007 года «Нефть».

Он похвалил фильм, за который Дэниел Дэй-Льюис получил «Оскара» за лучшую мужскую роль, но прошелся по игре Дано и заявил, что в этой роли был бы великолепен Остин Батлер. После этого коллеги и критики активно высказывались в защиту Пола Дано.

Ранее Юрий Лоза высказался о насмешках в свой адрес.
 
