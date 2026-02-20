Уличенная в работе без лицензии академия Долиной заработала в 2025 году 14 млн рублей

Выручка музыкальной академии певицы Ларисы Долиной в 2025 году составила 14 млн рублей. Об этом стало известно «Газете.Ru».

В декабре 2024 года исполнительница хита «Погода в доме» зарегистрировала компанию ООО «Музкульт» и открыла школу для вокалистов, композиторов, инструменталистов и звукорежиссеров. Сама Долина учредителем не числится, хотя на сайте указана как лицо организации. Зато ее дочери Ангелине Долиной принадлежит 50% акций.

За год академия заработала 14 млн рублей, из них чистая прибыль — 11 млн рублей. На данный момент долги за компанией не числятся.

Лариса Долина работу музыкальной школы никак не комментирует. В начале февраля блогерша Тимофеевна уличила певицу в работе без лицензии. По ее мнению, это означает, что артистка хочет зарабатывать, но не собирается брать на себя ответственность. Тимофеева отмечала, что лицензия накладывает определенные обязательства. Например, должно быть оборудовано помещение под обучение, получены заключения санэпиднадзора, а также составлен учебный план. Кроме того, всех преподавателей следует устраивать по ТК, выплачивать налоги и социальные отчисления.

