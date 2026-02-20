Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Культура

Уличенная в работе без лицензии академия Долиной заработала в 2025 году 14 млн рублей

Музыкальная академия Ларисы Долиной заработала 14 млн рублей в 2025 году
Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

Выручка музыкальной академии певицы Ларисы Долиной в 2025 году составила 14 млн рублей. Об этом стало известно «Газете.Ru».

В декабре 2024 года исполнительница хита «Погода в доме» зарегистрировала компанию ООО «Музкульт» и открыла школу для вокалистов, композиторов, инструменталистов и звукорежиссеров. Сама Долина учредителем не числится, хотя на сайте указана как лицо организации. Зато ее дочери Ангелине Долиной принадлежит 50% акций.

За год академия заработала 14 млн рублей, из них чистая прибыль — 11 млн рублей. На данный момент долги за компанией не числятся.

Лариса Долина работу музыкальной школы никак не комментирует. В начале февраля блогерша Тимофеевна уличила певицу в работе без лицензии. По ее мнению, это означает, что артистка хочет зарабатывать, но не собирается брать на себя ответственность. Тимофеева отмечала, что лицензия накладывает определенные обязательства. Например, должно быть оборудовано помещение под обучение, получены заключения санэпиднадзора, а также составлен учебный план. Кроме того, всех преподавателей следует устраивать по ТК, выплачивать налоги и социальные отчисления.

Ранее директор Ларисы Долиной заявил, что имя певицы вновь используют мошенники.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!