Ведущий «Маски» о разделении обязанностей в семье: «Общество будет осуждать»

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров стал ведущим конкурса красоты «Мисс, миссис и мини-мисс БРИКС — 2026» и поделился с журналистами размышлениями о разделении обязанностей в семье. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

«Мир настолько современен, что может хозяйством заниматься и мужчина. Я знаю несколько пар, где женщина зарабатывает больше. Никаких конфликтов не возникает, и мужчина спокойно занимается хозяйством», — рассуждает он.

Макаров напомнил, что все семьи разные, и супруги должны договариваться между собой не оглядываясь на мнение других. На вопрос, не осудит ли такой подход общество, шоумен рассмеялся.

«Общество всегда и всех будет осуждать. Подумайте об одном — вы живете для себя или для общества?» — предложил поразмышлять он.

«Мисс, миссис и мини-мисс БРИКС — 2026» стал первым в истории конкурсом красоты среди стран BRICS. Он проходит в Казани. В нем приняли участие девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Беларуси, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.

В состав экспертного жюри вошли: певец Марк Тишман, визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, модель и телеведущая Виктория Лопырева, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие.

