Лепс, Долина и Shaman вышли на сцену в праздничном концерте для женщин

В концертном зале «Москва» прошла съемка программы «О чем поют 8 марта»
В концертном зале «Москва» 4 и 5 марта состоялись гала-концерты с участием популярных российских артистов «О чем поют 8 марта». О съемке, приуроченной к Международному женскому дню, «Газете.Ru» сообщил телеканал «Россия».

Программы обоих концертов были составлены из самых популярных песен о любви и преданности женщинам. Ведущими вечера 4 марта выступили Елизавета Долженкова и Родион Газманов. Открыл концерт Филипп Киркоров, исполнивший лирические хиты «Я эту жизнь тебе отдам» и «Одинокая, нежная».

Далее на сцену вышли Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Наталья Подольская, Зара, Александра Воробьева и другие известные артисты, представившие самые романтичные композиции из своего репертуара. Александр Буйнов исполнил трогательные песни «Я пришел к тебе совсем» и «Пусть». Алексей Чумаков спел хиты «С днем рождения, родная» и «Помоги мне». Выступили со своими мегапопулярными треками и певцы нового поколения: Shaman с композицией «Любимая женщина», Хабиб с песнями «Шаганэ» и «Ой, ты какая», Алекс Лип с песней «Неземная».

5 марта вели концерт Екатерина Гусева и Юрий Аскаров. С музыкальными номерами выступили Николай Басков, Люся Чеботина, Алексей Воробьев, Юрий Антонов, Аглая Шиловская, Олег Газманов, Игорь Николаев и другие звёзды российской сцены. В этот день Александр Панайотов порадовал публику хитами «Будь счастлива» и «Миллионы», а Сосо Павлиашвили исполнил нежные и душевные композиции «Небо на ладони» и «Для любви».

Для женщин в этот вечер звучали не только авторские, но и народные песни — так, Пелагея исполнила два фольклорных номера — «Ой, то не вечер» и «Порушка». Праздничный эфир состоится 8 марта в 11.30.

Ранее в Музее Победы к 8 Марта открылась выставка «Красота спасает мир».

 
