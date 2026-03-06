В Музее Победы к 8 Марта открылась выставка «Красота спасает мир»

В Музее Победы 5 марта открылась выставка «Красота спасает мир» к Международному женскому дню. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

На торжественной церемонии открытия выставки работ художников и фарфористов «Красота спасает мир» представили почти 70 живописных полотен и предметов из музейных фондов, а также частных коллекций и Императорского фарфорового завода.

«Этот яркий масштабный выставочный проект приурочен к Международному женскому дню и станет нашим подарком прекрасной половине человечества. Центральной темой новой экспозиции стали цветы — символ женственности, любви, надежды, хрупкой, но несгибаемой силы. Все представленные работы объединяет главное — вера в то, что красота способна исцелять, вдохновлять и пробуждать в человеке лучшие качества», — отметил в своем выступлении помощник генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

Выставка «Красота спасает мир» объединила живописные работы разных эпох, выполненных в разных техниках. Особенной нежностью, обращают внимание организаторы, проникнут этюд «Анемоны» участницы Великой Отечественной войны Екатерины Зерновой. Также посетители могут оценить полотна других художников-фронтовиков: Николая Хватова, Виктора Макеева, Алексея Шикина, Михаила Богатырева и Аркадия Пластова.

«Для нас это — нетипичный проект. Мы привыкли, казалось бы, к военным сценам, а оказывается, что художники-фронтовики, которые здесь у нас собраны, они тоже достаточно тонкие, чуткие. Часть представленных работ — из наших фондов, также здесь присутствуют современные российские художники – патриоты, но увидим мы их цветочные композиции», — сказала заведующая отделом художественных проектов Музея Победы Нина Забаровская.

В экспозицию также вошли предметы из собрания Императорского фарфорового завода — изысканные изделия, украшенные цветочными мотивами, лепные фарфоровые цветы тонкой работы, сервиз «Собственный» из коллекции «Царское село». Эти предметы декоративно-прикладного искусства дополняют художественный рассказ, демонстрируя, как вечные образы прекрасной природы воплощаются в керамике.

«Для Императорского фарфорового завода эта выставка является первым совместным проектом с Музеем Победы. Отрадно, что наше сотрудничество начинается с темы, которая так близка всем фарфористам – цветы на белом золоте. Для выставки мы передали более 30 работ разных художников. Мы надеемся, что красота петербургского фарфора, которая хранит тепло рук наших мастеров и частичку их души, добавит выставке особую атмосферу и позволит зрителям оценить глубину и богатство российской культуры», — отметила директор розничной сети Императорского фарфорового завода Ольга Юсупова.

Почетными гостями церемонии открытия стали современные художники — Ольга Мельникова, Константин Селезнев, Ольга Стрелецкая и Ольга Богатырева.

«Тема цветов у меня главная, она идет со мной по жизни. Я поняла, что для женщины цветы это — невероятная благодать и счастье. Цветы это — действительно любовь, радость и красота. И я очень и благодарна за предложение принять участие в таком проекте», — сказала Ольга Мельникова.

Выставка будет работать до 4 октября 2026 года.

