Россияне назвали самый вдохновляющий женский образ в русской классике

В преддверии Международного женского дня книжный сервис Литрес, «Ростелеком» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» выяснили, какие типажи героинь русской классической литературы пользователи считают самыми вдохновляющими. Результатами «Литрес» поделился с «Газетой.Ru».

Выяснилось, что и мужчины (31%), и женщины (40%) считают самой вдохновляющей в русской классике Маргариту из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В выборе второго места мнения мужской и женской части респондентов также совпали — его заняла Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» Александра Пушкина, набрав 18% и 27% соответственно. Третьей в рейтинге самых вдохновляющих героинь русской классики у мужчин оказалась Сонечка Мармеладова (13%) из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского, у женщин — еще одна пушкинская героиня — Маша Миронова (17%) из «Капитанской дочки».

«Все героини, чьи образы респонденты назвали самыми вдохновляющими, отвечают ценностям праздника — они деятельны, активны, предстают настоящими субъектами действия. Маргарита, Татьяна, Сонечка — они являются главной движущей силой произведений, не боятся во имя любви бросить привычную жизнь и совершить подвиг.», — комментирует результаты исследования шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Все респонденты отметили, что внутренняя красота вдохновляет их гораздо больше, чем внешняя привлекательность. В этом убеждены 74% опрошенных мужчин и 86% женщин. Чертами, которые делают женский литературный образ по-настоящему вдохновляющим, мужская часть аудитории назвала верность себе и своим идеалам (51%), душевную глубину (39%), а также независимость и свободу (27%). У женщин в первую тройку качеств вошли внутренняя сила и стойкость (60%), чувство собственного достоинства (42%) и тоже верность себе и своим идеалам (41%).

«Этот опрос еще раз показывает, насколько русская классика остается близкой и актуальной для современных читателей. Такие качества, как сила духа, искренность и умение оставаться верными себе, высоко ценятся каждым из нас как в литературе, так и в повседневной жизни», — комментирует результаты исследования Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома».

