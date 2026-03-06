Размер шрифта
Дмитрий Нагиев о проблемах сына: «Бородище это вечное»

Актер Нагиев заявил, что его сыну Кириллу нужно поработать над собой
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российский актер Дмитрий Нагиев высказался о сыне Кирилле, которого в прессе и соцсетях часто называют секс-символов. Нагиева цитирует Telegram-канал «Звездач».

По мнению Нагиева-старшего, Кириллу нужно поработать над своей внешность.

«Бородище это вечное… У Кирилла проблема — он бежит от своей внешности и считает, как актер, что она может быть любой», — рассуждал актер на одном из недавних мероприятий.

В декабре 2025-го актер Дмитрий Нагиев предрек рост популярности франшизы «Елки». Он объяснил это снижением интереса на военные картины, которые стали выпускаться в большом количестве. Актер уверен, что люди устали от «серости и грязи», показанных в фильмах о войне.

Режиссер Егор Кончаловский не согласился с утверждением Нагиева.

Ранее Нагиев возглавил рейтинг самых талантливых российских шоуменов.

 
