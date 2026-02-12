Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Раскрыты имена пяти самых талантливых российских шоуменов

Нагиев возглавил топ-5 самых талантливых шоуменов в РФ
Евгений Одиноков/РИА Новости

Рейтинг самых талантливых российских шоуменов возглавляет актер, ведущий Дмитрий Нагиев – об этом заявил продюсер Сергей Дворцов Общественной Службе Новостей. Он подчеркнул, что, согласно его вкусу, можно выделить не более пяти ярких шоуменов, которые по-настоящему заслуживают похвалы.

Помимо Нагиева, продюсер отметил также Андрея Малахова, Павла Волю и Азамата Мусагалиева.

«Вот именно этих шоуменов можно назвать самыми богатыми и востребованными в нашей стране», — заявил Дворцов, добавив, что считает этих звезд настоящими профессионалами, в чем его поддерживают многие российские зрители.

До этого Дворцов обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с призывом исключить из публичного пространства артистов, которые не вписываются в современную повестку. В пример таких звезд он привел блогершу Настю Ивлееву и рэпершу Инстасамку. По его мнению, обе эти звезды «деморализуют общественность», а все их усилия направлены только на зарабатывание денег.

Ранее была названа звезда 2000-х, без которой опустела российская эстрада.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!